POL-CE: Polizei sucht Opfer und Zeugen einer Körperverletzung in Nienhagen

Ein Autofahrer hatte am Dienstag, 05.11.2024 gegen 13 Uhr auf der Dorfstraße in Nienhagen in Höhe des Raiffeisenmarktes beobachtet, dass es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern gekommen sei. Ein zirka 9 bis 10 Jahre alter Junge hatte dabei einem zirka 7 bis 8 Jahre alten Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ob der Konflikt noch weiter ging, konnte der Zeuge nicht sagen, da er den Vorfall im Vorbeifahren beobachtet habe. Der Ältere war mit einem schwarz-grünen Trainingsanzug der Marke Nike bekleidet und hatte dunkle Haare. Das Opfer war wesentlich kleiner und schmächtiger und trug einen mehrfarbigen Ranzen auf dem Rücken. Die Polizei in Wathlingen sucht nun nach den beiden Jungen sowie nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

