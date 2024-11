POL-CE: Diebstahl aus Pkw nach Geldabholung

Lachendorf (ots) - In einem Fall von versuchter Erpressung konnte die Polizei in Celle am vergangenen Montagnachmittag einen Tatverdächtigen festnehmen. Zuvor hatte ein Unbekannter einem älteren Ehepaar in Lachendorf am Telefon mitgeteilt, dass deren Tochter einen schweren Unfall mit Personenschaden verursacht habe und eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen ...

