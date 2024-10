Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped geklaut

Weimar (ots)

Am Mittwochmittag begab sich ein 55-jähriger Weimarer mit seinem Moped zum Fitnessstudio im Hospitalgraben. Als er nach 2,5 Stunden Training wieder nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass sein Moped entwendet wurde. Im Zuge der Anzeigenaufnahme und Nahbereichsfahndung konnte das Moped kurze Zeit später in einem Waldgebiet nahe des Klinikums aufgefunden und an den Eigentümer zurückgegeben werden. Der Täter hatte das Lenkerschloss aufgebrochen und das Moped offensichtlich bis zum späteren Fundort geschoben. Beschädigungen an der Verkleidung des Rollers entstanden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise zum Täter gibt es derzeit nicht.

