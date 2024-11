Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bedrohung mit Softair-Pistole in Sparkasse Celle

Celle (ots)

Am Montag, den 11.11.2024, ist es gegen 11:00 Uhr in der Sparkassen-Filiale am Robert-Meyer-Platz in der Celler Innenstadt zu einer Bedrohung mit einer Softair-Pistole gekommen.

Nach ersten Ermittlungen begab sich der 54 Jahre alte amtsbekannte Celler im SB-Bereich zu den dortigen Geldautomaten. An einem der Geldautomaten wurden zu diesem Zeitpunkt durch einen Techniker Wartungsarbeiten durchgeführt.

Der Beschuldigte forderte den Techniker unter Vorhalt einer Softair-Pistole auf, den Geldautomaten frei zu machen. Als der Techniker beiseitetrat, legte der Beschuldigte die Waffe auf die Ablage und hob mit Hilfe einer hinzugekommenen Sparkassenangestellten Geld von seinem Konto ab.

Die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Täter widerstandslos fixieren und in Gewahrsam nehmen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte unter einer psychischen Erkrankung leidet, die Auslöser für die Bedrohung gewesen sein könnte. Der 54-jährige wurde in die psychiatrisch-psychosomatische Klinik Celle verbracht.

Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen.

