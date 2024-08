Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Spritztour endet im Straßengraben

L 370 von Ottensen nach Sachsenhagen (ots)

Am Freitagabend befuhren zwei Männer (30 und 37 Jahre alt) mit einem Pkw Mini die L 370 aus Richtung Ottensen in Richtung Sachsenhagen. Nach Zeugenaussagen geriet der Mini auf gerader Strecke nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Der Fahrzeugführer lenkte zurück auf die Fahrbahn, verlor dort die Kontrolle über den Pkw und landete in dem linken zwei Meter tiefen Straßengraben. Der Pkw lag auf dem Dach. Die beiden Männer kletterten durch das Seitenfenster auf der Beifahrerseite heraus. Einer der Männer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 2,37 Promille. Da nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte wer den Pkw geführt hatte, wurde bei beiden Männern die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die an dem Mini befindlichen Kennzeichen in Bad Nenndorf gestohlen worden waren. Für den Pkw bestand somit kein Versicherungsschutz. Der Pkw wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Bei dem Unfall wurde einer der Männer leicht verletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt. Ein Leitpfosten wurde zerstört und es entstand Flurschaden.

