POL-STH: Wellensittich gefunden

Rinteln (ots) - (ne) Während des Altstadtfestes, wurde in der Zeit von 23:40 Uhr bis Mitternacht am Freitag 09.08.2024, in Rinteln auf dem Kirchplatz ein Aktenkoffer mit Geldkassetten der Tageseinnahmen eines Imbisses aus einem unverschlossenen Transporter entwendet. Ein Mitarbeiter hatten den Transporter kurzfristig aus den Augen gelassen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460. Rückfragen bitte ...

mehr