Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kupferdiebstahl in Bergen

Bergen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 24.11.2024, 09:00 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 12:00 Uhr an zwei Wohnhäusern in Bergen die Kupferfallrohre abmontiert und entwendet. In beiden Fällen wurde die Schellen, mit denen die drei bzw. vier Meter langen Rohre an der jeweiligen Hauswand montiert waren, geöffnet. Die Ermittlungen dauern an, der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die in dem besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

