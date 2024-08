Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Frontalzusammenstoß

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr eine 53-jährige mit ihrem MG4 Electric die Eduard-Rosenthal-Straße stadtauswärts um in Höhe des Arbeitsamtes nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Weimarer mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg in der Eduard-Rosenthal- Straße stadteinwärts. Beim Abbiegevorgang kam es auf dem Radweg zur Frontalkollision beider Beteiligter. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell