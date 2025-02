Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brände in der Innenstadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.02.2025 um 01:54 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein brennender Müllcontainer und ein Garagentor in der Wiesenstraße in 67433 Neustadt/W. mitgeteilt. Gegen 02:56 Uhr kam es zu einem weiteren Brand einer Mülltonne in der Branchweilerhofstraße. In allen Fällen konnten keine Hinweise zur Brandursache festgestellt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2100 Euro, Personen kamen durch die Vorfälle nicht zu Schaden. Deshalb bittet die Polizei Neustadt/W. Personen, welche auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können, sich bei dieser zu melden.

