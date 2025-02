POL-PDNW: Alkoholisiert gegen PKW gefahren und geflüchtet...

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 01.02.2025 um 17:32 Uhr konnte ein 47-Jähriger mit seinem Peugeot in der Amalienstraße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde bereits in der Vergangenheit beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen 18:55 Uhr wurde ein ...

