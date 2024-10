Polizei Dortmund

POL-DO: 100 Jahre alte Esche angebohrt und Löcher mit Glyphosat befüllt - Baum wird absterben

Dortmund (ots)

Unbekannte bohrten im September 2024 vier Löcher in eine 100 Jahre alte Esche am Flemerskamp in Dortmund (Höhe Wickeder Straße 282) und füllten darin die Chemikalie Glyphosat ein. Nach Rücksprache mit dem Umweltamt der Stadt Dortmund geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Esche absterben wird und gefällt werden muss.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Straftat nach dem Pflanzenschutzgesetz (§ 69). Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht auf einen Tatverdächtigen oder eine Tatverdächtige. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise zu der Tat in Husen-Kurl.

Glyphosat ist ein Totalherbizid, das gegen Kräuter und Gräser eingesetzt wird. Es lässt jede damit bearbeitete Pflanze absterben. Zudem beeinträchtigt die Chemikalie den Boden stark. Dass der oder die Unbekannte den Wirkstoff nutzte, ist inzwischen durch eine Laboranalyse eindeutig nachgewiesen.

Die Anzeige bei der Polizei erstattete die Stadt Dortmund. Ein Mitarbeiter erkannte die mit der Flüssigkeit aufgefüllten Bohrlöcher am 6. September um 10.30 Uhr.

Die Esche steht auf der Straße "Flemerskamp" unmittelbar an einer Grünfläche (kurz vor der Wickeder Straße, neben dem Grundstück mit der Hausnummer 282).

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

