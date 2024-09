Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich - Autofahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Im Bereich der Kreuzung Bottroper Straße/Buerer Straße stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr am Dienstagnachmittag (16:20 Uhr) von der Straße Vossundern aus in Richtung Hegestraße in den Kreuzungsbereich. Hier kollidierte er mit dem Auto einer 26-Jährigen aus Essen. Sie war auf der Bottroper Straße in Fahrtrichtung Kirchhellen unterwegs.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell