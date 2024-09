POL-RE: Dorsten: Mann versprüht Pfefferspray und raubt E-Scooter

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es auf Bottroper Stadtgebiet zu Einbrüchen in zwei Kindergärten und eine Schule. Um 03:45 Uhr lösten unbekannte Einbrecher einen Alarm in einem Kindergarten an der Mühlenstraße aus. Hier hatten sie die Terrassentür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Nach aktuellen Erkenntnissen flüchteten die Täter nach der Alarmauslösung ohne Beute. Mit Bargeld ...

