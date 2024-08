POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Pkw ohne Zulassung unterwegs

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 12. August 2024, gegen 13:40 Uhr, geriet ein Pkw BMW auf der Großensieler Straße in Nordenham, im Bereich zur Einmündung Mittelweg, in Brand. Der 55-jährige Pkw-Fahrer bemerkte einen Reifenplatzer an seinem Pkw, stieg aus seinem Fahrzeug und stellte in der Folge fest, dass der Reifen qualmte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ...

mehr