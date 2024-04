Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Autofahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.4.2024, 6.00 Uhr wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße in Beckum schwer verletzt. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Beckum und überholte einen vorausfahrenden Traktor samt Anhänger. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines entgegenkommenden 63-jährigen Waderslohers. Der Pkw des 63-Jährigen schleuderte anschließend in den angrenzenden Graben. Kräfte der Feuerwehr retteten den in seinem Auto eingeklemmten Wadersloher aus seinem Fahrzeug. Der Pkw des Ahleners schleuderte noch gegen den Anhänger des Traktors, den ein 57-Jähriger aus Welver fuhr. Bei dem Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Leicht- und die Schwerverletzten in verschiedene Krankenhäuser. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 35.000 Euro. Die Hammer Straße war bis 9.50 Uhr für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

