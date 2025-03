Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Handys

Pirmasens (ots)

Ein 44-jähriger Mann befand sich in der Nacht vom 27.02.25 auf den 28.02.25 in einer Gaststätte in der Schäferstraße in Pirmasens. Dort ließ er sein Mobiltelefon der Marke Xiaomi im Wert von ca. 350 Euro gegen Mitternacht kurzzeitig für 15 Minuten unbeaufsichtigt liegen. Bislang noch unbekannter Täter entwendete folglich unbemerkt das Handy. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 bei der Polizei Pirmasens zu melden. |pips

