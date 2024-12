PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch +++ Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen +++ mit dem Gegenverkehr kollidiert

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Limburg, Offheim, St.-Rochus-Straße, Dienstag, 17.12.2024, 13:30 Uhr bis 18:15 Uhr

(cw)Am Dienstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Limburg ein.

Zwischen 13:30 Uhr und 18:15 Uhr machten sich Einbrecher die Abwesenheit der Anwohner zunutze und brachen in das Haus in der St.-Rochus-Straße ein. Dazu hebelten sie, wie zuletzt mehrfach, Terrassentüren im rückwärtigen Teil des Grundstücks auf und durchsuchten sämtliche Räume. Mit diversem Diebesgut entkamen die Einbrecher anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen,

Runkel, Steeden, Schulstraße, Sonntag, 08.12.2024, 16 Uhr bis Dienstag, 17.12.2024, 7.30 Uhr

(da)Diebe waren in den vergangenen Tagen im Runkeler Stadtteil Steeden zugange. Zwischen dem 8. und 17. Dezember parkte ein VW Transporter in der Schulstraße vor der Hausnummer 37. In dieser Zeit machten sich die Langfinger an dem Auto zu schaffen und stahlen aus dem Innenraum Werkzeuge im Wert von rund 11.000 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mit dem Gegenverkehr kollidiert,

Bad Camberg, Schwickershausen, Weilstraße, Dienstag, 17.12.2024, 17:05 Uhr

(cw)Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Bad Camberg ein Verkehrsunfall, als ein PKW-Fahrer in den Gegenverkehr geriet.

Gegen 17:05 Uhr war der 81-Jährige in Schwickershausen auf der Weilstraße in Richtung Dornbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW und Anhänger eines 43-Jährigen. Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

