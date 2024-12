PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schlägerei vor Barbetrieb +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Beifahrerscheibe eingeschlagen +++ Kundgebung gestört und Widerstand geleistet +++ Vor Polizei geflüchtet

Limburg (ots)

1. Schlägerei vor Barbetrieb,

Limburg, Staffel, Elzer Straße, Sonntag, 15.12.2024, 5:10 Uhr

(cw)Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Bar in Limburg zu einer Auseinandersetzung. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Gegen 5:10 Uhr brachen innerhalb des Etablissements Streitigkeiten zwischen den beiden Männern und mit Mitarbeitenden des Lokals aus. Diese setzte sich nach aktuellen Erkenntnissen vor der Tür auch mit Fäusten fort. Die beiden 29- und 30-Jährigen wurden dabei leicht verletzt. Was die Gründe für die Auseinandersetzung waren und wie diese sich letztendlich abgespielt hat, ermittelt nun die Polizei in Limburg. Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten, dies der Polizei telefonisch unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 mitzuteilen.

2. In Wohnhaus eingebrochen,

Weilburg, Jakob-Mankel-Straße, Freitag, 13.12.2024, 7:30 Uhr bis Sonntag, 15.12.2024, 14:30 Uhr

(cw)In Weilburg brachen zwischen Freitagmorgen und Sonntagmittag Unbekannte in ein Haus ein. Einbrecher machten sich zwischen Freitag, 7:30 Uhr und Sonntag, 14:30 Uhr die Abwesenheit der Bewohner zunutze und hebelten ein Fenster des Hauses auf. Nachdem sie so in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Schränke und flohen mit Bargeld und Wertgegenständen. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Beifahrerscheibe eingeschlagen,

Limburg, Ahlbach, Dehrner Straße, Sonntag, 15.12.2024, 16:05 Uhr bis 16:40 Uhr

(cw)Am Sonntag schlugen Unbekannte in Limburg-Ahlbach zunächst die Seitenscheibe eines PKW ein und stahlen anschließend eine Geldbörse.

Eine 24-Jährige hatte gegen 16:05 Uhr ihren roten Toyota Yaris in der Dehrner Straße auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Offheim abgestellt. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Aufbrecher die Scheibe eingeschlagen und die Geldbörse gestohlen hatte. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Kundgebung gestört und Widerstand geleistet,

Limburg, Samstag, 14.12.2024, 13 Uhr bis 15:30 Uhr

(cw)Am Samstag wurde in Limburg eine Demonstration durchgeführt. Während der Abschlusskundgebung störte eine Person die Veranstaltung.

Zwischen 13 Uhr und 15:30 Uhr wurde in der Limburger Innenstadt eine Demonstration veranstaltet, die zunächst störungsfrei verlief. Während der Abschlusskundgebung trat ein 48-jähriger Mann an den Redner heran, nahm ihm das Mikrofon aus der Hand und sprach einige unverständliche Worte an die Teilnehmenden. Es stellte sich heraus, dass der Mann stark betrunken war. Ein politischer Zusammenhang mit dem Anlass der Demonstration besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Der 48-Jährige wehrte sich im Anschluss gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte eine Polizistin leicht.

5. Vor der Polizei geflüchtet,

Bad Camberg/Hünstetten, Freitag, 13.12.2024, 15:50 Uhr

(cw)Am Freitagnachmittag flüchtete eine Fahrzeugführerin in Bad Camberg vor der Polizei.

Gegen 15:50 Uhr meldeten Passanten eine Frau in einem Jeep, die mutmaßlich betrunken gewesen sei. Noch bevor die zwischenzeitlich informierte Polizei eingetroffen war, versuchte die Frau, die Fahrt fortzusetzen, was Zeugen zu verhindern versuchten. Als die Streife angekommen war, beschleunigte die Frau, kollidierte mit dem Zivilwagen und entfernte sich fluchtartig in Richtung Hünstetten. Im Bereich Hünstetten-Beuerbach kam es zu einer erneuten Kollision, als die Fahrerin versuchte, den Streifenwagen am Überholen zu hindern. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem zweiten Unfall wurden sowohl die Frau als auch ein Polizeibeamter verletzt. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 20.000 Euro. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, auch wurde der Führerschein der Fahrerin sichergestellt.

