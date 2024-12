PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Körperverletzung+++Gefährliche Körperverletzung mit Reizgas+++Gefährliche Körperverletzung+++Unfall unter Alkoholeinfluss mit Flucht+++Unfall unter Alkoholeinfluss+++Verkehrsunfallfluchten+++

Limburg (ots)

1.Körperverletzung an Tankstelle

65549 Limburg an der Lahn, Frankfurter Straße, Aral Tankstelle Samstag, 14.12.2024, 00:20 Uhr

Auseinandersetzung an Tankstelle führt zu Körperverletzung.

Am Samstag, 14.12.2024 um 00:20 Uhr kam es am Nachtschalter der Tankstelle in der Frankfurter Straße in Limburg zunächst zu verbalen Streitigkeiten unter der anwesenden Kundschaft. Der Geschädigte aus Diez wurde durch einen unbekannten Täter geschubst und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu melden.

2.Gefährliche Körperverletzung in Niederselters 65618 Selters-Niederselters,Bahnhofstraße Freitag, 13.12.2024, 22:25 Uhr

Gefährliche Körperverletzung durch Einsatz von Reizgas in Niederselters.

Am Freitag, 13.12.2024 um 22:25 Uhr betraten in der Bahnhofstraße in Niederselters zwei unbekannte Täter eine Gastwirtschaft. Sie trafen dort auf den Geschädigten aus Villmar. Gemeinsam verließen sie die Gaststätte. Unmittelbar vor dem Gebäude sprühte einer der beiden Täter Reizgas in das Gesicht des Geschädigten. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Wie sich vor Ort herausstellte, war auch das geparkte Fahrzeug des Geschädigten zuvor beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3000 EUR. Hinweise zur Tat melden Sie der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

3.Gefährliche Körperverletzung in Limburg 65549 Limburg a. d. Lahn, Frankfurter Straße Freitag, 13.12.2024, 22:49 Uhr

Eine Gruppe von vier Tätern schlug gemeinsam auf eine Person ein.

Am Freitag, 13.12.2024 um 22:49 Uhr wurde durch eine Zeugin gemeldet, dass vier Person gemeinsam auf einen Geschädigten einschlagen. Nachdem die Täter geflüchtet waren, verließ auch ihr Opfer den Tatort. Der Bereich Bahnhof / Altstadt wurde durch die uniformierten Streifen der Polizeistation Limburg, mit Unterstützung einer Streife der Bundespolizei, intensiv abgesucht. Die Personen konnten nicht angetroffen werden. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu melden.

4.Sachbeschädigung an PKW

65549 Limburg a. d. Lahn, Bodelschwinghstraße Donnerstag, 12.12.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 13.12.2024, 14:20 Uhr

Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Limburg.

In der Nacht von Donnerstag,12.12.2024 auf Freitag, 13.12.2024 kam es in der Bodelschwinghstraße in Limburg zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW. Am Fahrzeug des Geschädigten wurden zwei Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

5.Unfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht 65520 Bad Camberg, Dieselstraße Freitag, 13.12.2024, 15:52 Uhr - 16:01 Uhr

Verkehrsunfall unter Beteiligung einer alkoholisierten Fahrzeugführerin mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Am Freitag, 13.12.24 um 15:52 Uhr wurde durch eine Zeugin ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug hielt schließlich in der Dieselstraße Bad Camberg in Höhe eines dortigen Discounters. Die Mitteilerin stellte die Fahrzeugführerin zur Rede und bemerkte dabei, dass die Fahrerin eine geöffnete Weinflasche neben sich hat. Zufällig befand sich ein Fahrzeug der Kriminalpolizei in der Nähe. Die Beamten versuchten mittels ihres Fahrzeugs die Dame an der Weiterfahrt zu hindern. Sie fuhr jedoch los, stieß seitlich gegen das stehende Zivilfahrzeug und schob es mit ihrem PKW zur Seite. Die Verfolgung wurde aufgenommen und führte in Richtung Hünstetten-Beuerbach. In der Feldgemarkung bei Beuerbach wurde das Zivilfahrzeug, beim Versuch zu überholen, erneut durch die Fahrzeugführerin touchiert. Die Fahrzeuge kamen zum Stehen. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und bedurften ärztlicher Behandlung. Bei der Fahrzeugführerin wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

6.Unfall unter Alkoholeinfluss

65597 Hünfelden-Neesbach, B417 zw. Limburg-Linter und Hünfelden-Kirberg Freitag, 13.12.2024, 19:17 Uhr

Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert ist.

Am Freitag, 13.12.2024 um 19:17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B417 zwischen Linter und Kirberg. Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren mit ihren PKW die Strecke in Richtung Kirberg. Das führende Fahrzeug musste verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrzeugführer erkannte die Verkehrssituation nicht rechtzeitig und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Während der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Unfallverursachers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief an der Unfallstelle ebenfalls auffällig. Zwecks Durchführung weiterer strafprozessualer und polizeilicher Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer zur hiesigen Dienststelle sistiert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

7.Verkehrsunfallflucht auf der L3323 im zwischen Weilburg und Kirschhofen 35781 Weilburg, L3323, zwischen Weilburg und Weilburg - Kirschhofen. Freitag, 13.12.2024, 07:15 Uhr

Unfallflucht auf der Landstraße im Begegnungsverkehr.

Am Freitagmorgen um 07:15 Uhr kam es auf der L3323 zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Das unfallverursachende Fahrzeug, welches sich nach ersten Angaben auf der Fahrbahn zu weit links befand und aus Richtung Weilburg kam, entfernte sich im Anschluss an den Zusammenstoß unerlaubt in Fahrtrichtung Kirschhofen / Villmar. Der Sachschaden des vor Ort gebliebenen Fahrzeugs wird auf 200 EUR beziffert. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

8.Verkehrsunfallflucht im Kirchweg in Weilburg 35781 Weilburg, Kirchweg Donnerstag, 12.12.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 14.12.2024, 07:45 Uhr

Geparktes Fahrzeug in Weilburg touchiert und geflüchtet.

Im Zeitraum vom 12.12.2024, 20:00 Uhr und dem 14.12.2024, 07:45 Uhr kam es im Kirchweg in Weilburg zur einer Verkehrsunfallflucht, indem der Seitenspiegel eines geparkten Fahrzeugs durch ein fahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Sachschaden des geparkten Fahrzeugs wird auf 200EUR beziffert. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

