PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbrüche +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Diebstahl aus Garage +++ Unfall nach Trunkenheitsfahrt

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Limburg, Staffel, Karlsbader Straße, Montag, 09.12.2024, 13:15 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 13 Uhr

(cw)Zwischen Montag- und Dienstagmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Limburg-Staffel ein.

In der Zeit von Dienstag, 13:15 Uhr bis 13 Uhr am Folgetag betraten die Täter zunächst das Grundstück des Hauses in der Karlsbader Straße. Auf der Gebäuderückseite schafften sie es, die Terrassentür aufzuhebeln und anschließend in das Innere zu gelangen. Hierin durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut und flohen mit aufgefundenem Bargeld. Hinweise zur Tat melden Sie der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

2. Ferienwohnung durchsucht,

Limburg, Königsberger Straße, Montag, 09.12.2024, 17 Uhr bis 18 Uhr

(cw)Eine Ferienwohnung war am späten Montagnachmittag in Limburg das Ziel von Einbrechern. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr begaben sich die Diebe in der Königsberger Straße auf die Rückseite eines Einfamilienhauses und erklommen den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort hebelten sie ein Fenster auf, gelangten in die Ferienwohnung und durchsuchten diese. Fündig wurden sie nicht und flohen anschließend. Zeuginnen und Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Limburg, Lindenholzhausen, Vehlener Straße, Montag, 09.12.2024, 20 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 8:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag wurde in Limburg ein Zigarettenautomat aufgebrochen.

Zwischen 20 Uhr und 8:30 Uhr hebelten und flexten Unbekannte den Automaten in der Vehlener Straße im Limburger Stadtteil Lindenholzhausen auf. Anschließend entwendeten sie neben den Zigarettenpackungen auch eine unbekannte Menge Bargeld. Da die Diebe bei der Tat auch Lärm verursacht haben dürften, bittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Diebstahl aus Garage,

Mengerskirchen, Waldernbach, Unterm Berg, Dienstag, 10.12.2024, 1:30 Uhr bis 5:15 Uhr

(cw)Eine Garage plünderten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in Mengerskirchen.

Zwischen 1:15 Uhr und 5:15 Uhr drangen die Diebe in der Straße "Unterm Berg" in Waldernbach in die Garage eines Hauses ein. Aus dieser ließen sie anschließend neben diversen Lebensmitteln und Elektrowerkzeugen auch einen kompletten Satz Räder mitgehen. Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Unfall nach Trunkenheitsfahrt,

Limburg, Offheimer Weg, Dienstag, 10.12.2024, 23 Uhr

(cw)In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich in Limburg ein Verkehrsunfall. Der Fahrer war zunächst geflüchtet und auch alkoholisiert.

Gegen 23 Uhr wurde die Polizei in den Offheimer Weg entsandt, als Meldungen eingingen, dass ein Fahrzeug dort mit einer Laterne kollidiert war. Am Unfallort angekommen mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass sich niemand mehr bei dem Fahrzeug befand. In einer Nebenstraße trafen die Beamten den Fahrer schließlich kurze Zeit später an. Schnell stellten sie den vermeintlichen Grund für den Verkehrsunfall fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht muss sich der 49-jährige Fahrer auch wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Schaden am Fahrzeug und der Laterne wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell