POL-W: SG Rollerfahrer bei Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich verletzt

Wuppertal (ots)

Am Dienstagnachmittag (27.08.2024, 16:15 Uhr) erlitt ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Kia auf der Mühlenstraße in Richtung Kamper Straße. An der roten Ampel der dortigen Kreuzung stoppte er sein Fahrzeug. Zeitgleich war ein 64-Jähriger mit seinem Roller Piaggio auf der Kamper Straße in Richtung Merscheid unterwegs. Der 43-Jährige fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Roller. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Kia und der Roller waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt. (an)

