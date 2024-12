PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstähle aus Wohnungen und Häusern +++ Streitigkeiten im Straßenverkehr führen zu mehreren Anzeigen +++ Brand in Limburg +++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Limburg (ots)

1. Diebstähle aus Wohnungen und Häusern,

Limburg, Dornburg, Löhnberg, Hadamar, Mittwoch, 11.12.2024 bis Donnerstag, 12.12.2024

(cw)Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es in Limburg und im Umland zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser.

In der Goethestraße in Limburg drangen Unbekannte zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 10:45 Uhr in ein Wohnhaus ein, nachdem sie das Fenster zu einem Arbeitsfenster aufgehebelt hatten. Mit diversen Gegenständen flohen die Täter anschließend.

Am Donnerstag, gegen 19:37 Uhr wurde ein Haus in der Langgasse in Dornburg-Thalheim das Ziel der Einbrecher. Nachdem die Täter ein Fenster eingeschlagen hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Ob Gegenstände entwendet worden sind ist noch nicht bekannt. Nur ein Haus weiter kam es ebenfalls am Donnerstag zwischen 20 Uhr und 8 Uhr am Folgetag zu einem Einbruch. Hier hebelten unbekannte Personen ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Ob es sich bei den beiden Einbrüchen um den oder dieselben Täter handelt bedarf weiterer Ermittlungen.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 15:45 Uhr und 21:20 Uhr, ereignete sich ein weiterer Vorfall in der Straße "Schletsberg" in Löhnberg. Hier hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf, durchsuchten die Räume nach Diebesgut und entkamen mit Bargeld und Wertgegenständen.

Zwischen 13:15 Uhr und 18:15 Uhr waren am Donnerstag auch die Bewohner eines Hauses in der Straße "An der Höhle" von einem Einbruch betroffen. Durch die Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus. Einmal in das Gebäude gelangt, wurden die meisten Räume durchwühlt. Mit diversen Wertgegenständen machten sie sich anschließend aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei Limburg ermittelt in allen Fällen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Streitigkeiten im Straßenverkehr führen zu mehreren Anzeigen,

Limburg, Kreisverkehr Bahnhofsplatz, Weiersteinstraße, Donnerstag, 12.12.2024, 15:15 Uhr

(cw)Am Donnerstagnachmittag mündeten in Limburg Streitigkeiten zwischen Fußgängern und einem PKW-Fahrer in diversen Strafanzeigen.

Gegen 15:15 Uhr kam es aufgrund eines Vorfalls im Straßenverkehr zu einer verbalen Auseinandersetzung an dem Kreisel Bahnhofsplatz/Weiersteinstraße. Beide Parteien warfen sich gegenseitig Verkehrsverstöße vor. In der Folge soll es neben Beleidigungen auch zu einer Nötigung gekommen sein. Aufgrund der unterschiedlichen Schilderungen eröffneten die Polizeibeamten mehrere Ermittlungsverfahren. Zur Klärung des Sachverhalts ist die Polizei auf unbeteiligte Zeugen angewiesen. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Brand in Limburg,

Limburg, Staffel, Hans-Wolf-Straße, Donnerstag, 12.12.2024, 13:41 Uhr

(cw)Ein Brand beschäftigte am Donnerstagmittag die Rettungskräfte und die Polizei in Limburg-Staffel.

Gegen 13:41 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger ein Feuer in einem Wohnhaus in der Hans-Wolf-Straße. In der Folge brannte es insbesondere im Bereich des Daches. Die Feuerwehren löschten den Brand. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Als Ursache kommt ein technischer Defekt an einem Kabel im Dachgeschoss in Betracht. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

4. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden,

Bereich Runkel, Landesstraße 3063 zwischen Runkel und Steeden, Freitag, 13.12.2024, 6:50 Uhr

(cw)Am Freitagmorgen kam es bei Runkel auf der Landesstraße 3063 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 6:50 Uhr befährt der 61-jährige Fahrer eines Passats die L 3063 aus Richtung Runkel kommend. An der Einmündung zur Bahnhofstraße missachtet eine 43-Jährige die Vorfahrt des Mannes und fährt in die Straße ein, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Beide werden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen, dem VW und dem Mazda der Frau, entstehen erhebliche Schäden. Die Summe wird mit etwa 60.000 Euro angegeben. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell