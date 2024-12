PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen: Täter nach Einbruch in Untersuchungshaft

Limburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen: Täter nach Einbruch in Untersuchungshaft,

Runkel, Ennerich, Großmannswiese,

Dienstag, 10.12.2024, 23:10 Uhr

(cw)Nachdem es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb in Runkel gekommen war, nahm die Polizei kurze Zeit später zwei Männer fest. Gegen beide wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Kurz nach 23 Uhr betraten die Täter das Firmengelände in der Straße "Großmannswiese" im Ortsteil Ennerich. Mit roher Gewalt brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten der Firma. Aus einem der Büros entwendeten die Einbrecher einen Tresor. Zusätzlich unterbrachen sie die Stromversorgung des Gebäudes und verursachten so weiteren Schaden. Dieser wird auf mehr als zehntausend Euro geschätzt.

Am frühen Mittwochmorgen fielen die 24- und 35-jährigen Männer einer rheinland-pfälzischen Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle auf. Den zuvor gestohlenen Tresor führten sie bei der Überprüfung noch bei sich. Die Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für beide Untersuchungshaft an.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell