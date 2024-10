Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/Anwohner halten Einbrecher fest

Coesfeld (ots)

Nachdem sie verdächtige Geräusche in der eigenen Gartenhütte gehört hatten, trafen ein 72-jähriger Coesfelder und sein 48-jähriger Sohn am Donnerstag (03.10.) gegen 08:20 Uhr einen fremden Mann dort an und hielten ihm bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Eine weitere Person sahen sie noch davonlaufen. Der 23-jährige Coesfelder verhielt sich friedlich und war sich keiner Schuld bewusst: Zwei Freunde hätten ihm zum "Chillen" in die Gartenhütte eingeladen, er habe nichts stehlen wollen. Tatsächlich fehlte in der Gartenhütte nach ersten Erkenntnissen nichts, die Tür war jedoch aufgebrochen. Der Tatverdächtige stand unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell