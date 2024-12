PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus+++Fahrzeuge aufgebrochen+++Sachbeschädigung an stillgelegtem Pkw und Kellertür+++Nach Kneipenschlägerei betrunken Unfall verursacht und weggefahren+++Verkehrsunfallflucht

1. Einbruch in Einfamilienhaus

Limburg-Eschhofen, Limburger Straße

Samstag 14.12.2024, 14:10 Uhr - 15:30 Uhr

Einbrecher erbeuten Schmuck

Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zum Einfamilienhaus und durchwühlten dort sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei konnte Schmuck entwendet werden. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431-91400.

2. Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Staffeler Wald, 65556 Limburg

Samstag, 14.12.2024, 15:05 Uhr - 15:50 Uhr

Scheiben bei zwei Fahrzeugen eingeschlagen

Im angegebenen Zeitraum parkten ein Mazda CX5 und ein Skoda Citigo auf einem Parkplatz im Staffeler Wald. Als die Halter wieder zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie fest, dass bei beiden Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen wurden. Bei dem Skoda wurde die Rückbank nach Stehlgut durchwühlt. Der Mazda wurde nicht durchwühlt. Vermutlich wurden der oder die Täter gestört oder durch die Alarmanlage des Mazda verschreckt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431-91400.

3. Sachbeschädigung an Pkw und Kellertür

Hadamar, Flurstraße

Donnerstag, 12.12.2024, 22:00 Uhr - Samstag, 14.12.2024, 12:00 Uhr

Rücklichter an stillgelegtem Fahrzeug abmontiert

Im angegebenen Zeitraum befand sich der stillgelegte blaue VW Golf in der Hofeinfahrt eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Flurstraße in Hadamar. Unbekannte Täter montierten die Rücklichter des Fahrzeugs ab und beschädigten das Fahrzeug noch zusätzlich. Weiterhin wurde die Kellertür des leerstehenden Hauses ebenfalls beschädigt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Körperverletzungen, betrunken Verkehrsunfall verursacht und anschließend vom Unfallort geflüchtet

Grabenstraße, Limburg

Samstag 14.12.2024, 23:00 Uhr - Sonntag, 15.12.2024, 00:00Uhr

Nach Kneipenschlägerei betrunken Unfall verursacht und weggefahren Ein 58-jähriger aus Beselich befand sich zum angegebenen Zeitpunkt in einer Kneipe in der Grabenstraße in Limburg.

Dort kam es zu Streitigkeiten mit einem 26-jährigen Mitarbeiter der Kneipe aus Limburg in deren Verlauf er den Mitarbeiter am Bart zog und ins Gesicht schlug. Ein daraus resultierendes Gerangel endete auf dem Boden. Zwei weitere Personen, ein 52-jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis und ein 41-jähriger aus Limburg, wollten dem Mitarbeiter der Lokalität zu Hilfe eilen und die Parteien trennen. Dabei wurden sie von dem Beschuldigten ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Einem der beiden wurde das T-Shirt zerrissen.

Nachdem die Polizei vor Ort die Personalien aller Beteiligten festgestellt und den Sachverhalt aufgenommen hatte, wurde der Beschuldigte vor Ort entlassen.

Im Anschluss begab er sich zu seinem Fahrzeug, dass er auf einem Parkdeck in der Hospitalstraße abgeparkt hatte. Dort wurde er von Zeugen beobachtet, wie er schwankend zu seinem Fahrzeug ging, in dieses einstieg und versuchte, rückwärts auszuparken. Dabei beschädigte er eine Wand des Parkdecks und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Zeugen meldeten den Vorfall umgehend bei der Polizei, die sofort in die Fahndung nach dem Fahrzeug ging.

Durch eine Streife der Bundespolizei, die sich ebenfalls in die Fahndungsmaßnahmen eingeklingt hatte, wurde das Fahrzeug in der Offheimer Straße in Elz kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um die Person handelte, die zuvor in die Schlägereien in der Grabenstraße verwickelt war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden 5 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

5. Verkehrsunfallflucht

Mensfelder Kopf, 65594 Hünfelden

Sonntag, 15.12.2024, 03:15 Uhr

Fahrzeug auf dem Dach liegend vorgefunden

Am frühen Sonntagmorgen wurden Fußgänger im Bereich der asphaltierten Zufahrtsstraße zum Mensfelder Kopf auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach lag. Durch die hinzugerufene Streife wurde der Bereich um das Fahrzeug herum nach verunfallten Personen abgesucht. Diese Absuche verlief negativ. Über das Kennzeichen des verunfallten Fahrzeugs konnte die Halteranschrift aufgesucht werden. Dort konnten einige Personen angetroffen werden, die jedoch alle angaben, nicht mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Auch wies keine der Personen Verletzungen auf, die auf einen kürzlich erlittenen Unfall schließen lassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

