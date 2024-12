PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher in Runkel unterwegs +++ Wohnungseinbruch scheitert in Bad Camberg +++ Misstrauen lässt Betrugsversuch scheitern +++ Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 3

Limburg (ots)

Einbrecher in Runkel unterwegs +++ Wohnungseinbruch scheitert in Bad Camberg +++ Misstrauen lässt Betrugsversuch scheitern +++ Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 3

1. Einbrecher in Runkel unterwegs,

Runkel, Ahornweg, Am Dallenberg, Hammerstraße, Am Bangert, Montag, 16.12.2024, 15:45 Uhr bis 18:24 Uhr

(cw)Zwei Einbrecher trieben am späten Montagnachmittag in Runkel ihr Unwesen und versuchten, in mehrere Häuser einzudringen.

Ab 18 Uhr meldeten innerhalb kürzester Zeit mehrere Anwohner aus dem Ahornweg und der Straße "Am Dallenberg", dass zwei Männer versucht hätten, in die Häuser einzubrechen. In allen Fällen waren die Bewohner daheim und verjagten die Diebe. In einem Fall begaben sich die Täter dreist in das Nachbarhaus, nachdem ein Bewohner die Männer zunächst aus seinem Haus vertrieben hatte.

In der Straße "Am Bangert" kam es zuvor zwischen 15:45 Uhr und 17:37 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Nachdem Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen hatten, durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und stahlen diverse Gegenstände.

Um 19:54 Uhr brachen Unbekannte in der Hammerstraße, unweit der ersten Tatorte, erneut in ein Haus ein. Zunächst zerschlugen sie die Scheibe eines Autos und waren dort auf der Suche nach Diebesgut. Anschließend beschädigten sie die Verglasung der Balkontür. Gerade als der oder die Täter das Objekt betraten, wurden sie von den Bewohnern gestört, so dass diese nur noch einen Rucksack an sich nehmen konnten und flohen. Ob es sich bei allen Einbrüchen um die gleichen Personen gehandelt hat, bedarf weiterer Ermittlungen.

Nach den Meldungen wurden umgehend mehrere Streifenwagen in das Gebiet entsandt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang den Tätern zunächst die Flucht.

Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu verständigen.

2. Wohnungseinbruch scheitert in Bad Camberg,

Bad Camberg, Berliner Straße, Montag, 16.12.2024, 6:54 Uhr bis 18:50 Uhr,

(cw)In Bad Camberg brachen am Montag Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Zwischen 7 Uhr und 18:50 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Grundstück des Hauses in der Berliner Straße. Im rückwärtigen Bereich hebelten sie anschließend eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Offenbar wurden sie dabei nicht fündig und verließen es ohne Beute. Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

3. Misstrauen lässt Betrugsversuch scheitern,

Hadamar, Niederhadamar, Hohlstraße, Montag, 16.12.2024, 10:40 Uhr

(cw)Ihr ungutes Gefühl bewahrte am Montag eine Frau in Hadamar in letzter Sekunde vor einem Betrug. Telefonisch meldete sich am Montagvormittag eine weibliche Person bei einer Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Sie sei Mitarbeiterin ihrer Bank und auf ihrem Konto hätte es verdächtige Aktivitäten gegeben. Um das Konto zu schützen, würde ein Mitarbeiter vorbeikommen, um ihre Karte abzuholen. Tatsächlich kam es kurze Zeit später in der Hohlstraße in Niederhadamar zu einem Treffen mit einem unbekannten Mann. Dieser forderte neben der Karte auch den PIN zu ebendieser. Zunächst ging die Frau auf die Forderungen ein, wurde jedoch zunehmend misstrauisch, verlangte ihre Karte zurück und ließ diese sofort selbst sperren. Der Abholer wird als 1,70 m groß, von normaler Statur und etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Er habe kurze dunkle Haare und eine Brille, eine schwarze Hose sowie eine beige Wildlederjacke getragen.

Beitrag der Autobahnpolizei

Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 3,

Bundesautobahn 3, Gemarkung Brechen, Fahrtrichtung Köln, Montag, 15.12.2024, 6:15 Uhr bis 14:32 Uhr

(cw)Am Montag führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesautobahn 3 in der Nähe von Limburg durch.

Zwischen 6:15 Uhr und 14:32 Uhr überwachten Mitarbeitende der Polizeiautobahnstation Wiesbaden die Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h in Fahrtrichtung Köln. In dieser Zeit durchfuhren 14.638 Fahrzeuge die Messstelle. 650 von ihnen waren zu schnell unterwegs, was einer Quote von etwa 4,4 Prozent entspricht. 482 Fahrzeugführende überschritten die Höchstgeschwindigkeit dermaßen, dass Ihnen nun ein Bußgeldverfahren droht. 38 Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer droht aufgrund ihrer Fahrweise sogar ein Fahrverbot. Ein negatives Highlight war ein Fahrzeug, das bei erlaubten 120 km/h mit 195 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell