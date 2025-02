Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mülheim-Kärlich: Schlägerei, Tätlicher Angriff auf den Rettungsdienst

Andernach (ots)

Am Sa. 22.02.2025, gegen 00:05 Uhr, wurde eine größere Schlägerei in Mülheim-Kärlich, an der Kurfürstenhalle, gemeldet. Nach den ersten Ermittlungsergebnissen kam es zunächst zu einer Schlägerei zwischen einem 19- jährigen und einem 22-jährigen. Als zwei Security-Mitarbeiter und ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes diesen Streit schlichten wollten, wurde der Mitarbeiter des Rettungsdienstes von einem weiteren Besucher, hier einem 18-jährigen, tätlich angegriffen. Die Lage konnte durch ein großes Aufgebot von Polizeikräften schnell unter Kontrolle gebracht und beruhigt werden. Dem 19- jährigem Beschuldigten des ersten Streites wurde ein Platzverweis erteilt. Der 18-jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, um eine Blutprobe zu entnehmen, da dieser erheblich alkoholisiert war. Es blieb bei leichten Verletzungen und in der Folge ruhig. Die Veranstaltung wurde ohne weitere Komplikationen zu Ende gebracht.

