POL-PDKO: Nachtrag zu Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 214 Höhe Halsenbach

Emmelshausen (ots)

An dem Verkehrsunfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Unfallursache nicht eindeutig geklärt und bedarf weiterer Ermittlungen. Zwei der drei Fahrzeugführer werden verletzt, einer leicht und einer schwer. An zwei Fahrzeugen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, an einem Fahrzeug lediglich leichter Schaden. Die Fahrbahn wurde zwecks Unfallaufnahme/Säuberung für ca. sechs Stunden voll gesperrt.

