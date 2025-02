Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 214 Höhe Halsenbach @Presse: Bitte zunächst von weiteren Anfragen absehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

Koblenz (ots)

Am Morgen des 20.02.2025 ereignete sich um 07:32 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr auf der L 214 in Höhe der Ortslage Halsenbach. Ein Verkehrsunfallbeteiligter befindet sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte eingeklemmt in seinem Fahrzeug. Er ist jedoch ansprechbar. Im Weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme kann die Person aus dem Fahrzeug durch die Feuerwehr befreit werden. Der andere Verkehrsunfallbeteiligte scheint augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell