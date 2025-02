Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Hundehalter aufgepasst! Angeblich Fleischwurstköder mit Nägeln am Rheinufer in Lahnstein ausgelegt. Zeugen gesucht!

Lahnstein (ots)

Am Wochenende wurde der Polizei Lahnstein mitgeteilt, dass es seit einiger Zeit zu Vorkommnissen im Bereich des Fußwegs hinter dem Rheinquartier in Lahnstein gekommen sei. So wurde durch den Zeugen mitgeteilt, dass es bereits mehrfach dazu kam, dass Reißnägel auf dem Weg verteilt wurden, dass Dornenäste quer darüber gelegt wurden und auch größere Steine wurden bewusst platziert, um Stolperfallen darzustellen.

Schließlich so der Zeuge, seien am vergangenen Samstag präparierte Fleischwurstköder ausgelegt worden.

Die Polizei bittet daher alle Bürger, insbesondere Hundehalter, um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein!

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell