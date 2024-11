Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter belästigt Frau am Münchener Hauptbahnhof

Geschädigte wird gebeten, sich zu melden

Bild-Infos

Download

München (ots)

Im Rahmen der Auswertung von Videoaufzeichnungen im Zusammenhang mit einer anderen Straftat, konnte die Bundespolizeiinspektion München einen Vorfall sexueller Belästigung feststellen. Nun wird die Geschädigte gesucht. Am 18. August 2024 gegen 05:30 Uhr kam es vor dem "Rewe To Go"-Laden im Zwischengeschoss des Münchener Hauptbahnhofs zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter eine junge Frau belästigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der unbekannte Täter zusammen mit drei weiteren männlichen Personen ebenfalls zum Rewe To Go. Vor dem Eingang des Geschäfts bemerkte er die Geschädigte, die sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufhielt. Der Täter legte seinen linken Arm um die Schulter der Frau und küsste sie ins Gesicht. Daraufhin entfernte sich die Geschädigte zum Treppenaufgang in Richtung Querbahnsteig, um der Situation zu entkommen. Die Bundespolizeiinspektion München bittet nun die bislang unbekannte Geschädigte sich unter der Telefonnummer 089 5155500 zu melden.

Beschreibung der Geschädigten:

Alter: ca. 16-23 Jahre Erscheinung: schlank, braune lange Haare zum Zopf Bekleidung: hellblaue Jeans, weißes Langarmshirt, weiß-graue Handtasche

Beschreibung des unbekannten Täters:

Alter: ca. 20-25 Jahre Erscheinung: schlank, schwarze kurze Haare, afrikanischer Phänotyp Bekleidung: weiße Basecap mit schwarzem Kreuz, rot-schwarz karierte Weste, dunkelgraue zerrissene Jeans, weiße Sneaker

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell