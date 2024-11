Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Visaerschleichung aufgedeckt - Festnahme durch die Bundespolizei Waidhaus

Waidhaus - Ein Mann ist am Mittwoch (6. November) kurz vor der Grenzkontrolle an der A6 aus einem Auto gesprungen und über den angrenzenden Autobahnzaun geflüchtet. Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus beobachteten ihn dabei und konnten ihn nur kurze Zeit später festnehmen. Da er hatte keine Papiere für die Einreise nach Deutschland bei sich hatte, wiesen ihn Beamte nach Tschechien zurück

Kurz vor der Grenzkontrollstelle der Bundespolizei an der A6 bei Waidhaus öffnete sich die Tür eines Pkws und ein Insasse sprang heraus. Er flüchtete über den angrenzenden Autobahnzaun in ein Waldstück und war verschwunden. Bundespolizisten beobachteten die waghalsige Flucht und nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später stellten sie den "Kontrollflüchtling". Er hatte keine Ausweispapiere bei sich und beantragte Asyl in Deutschland. In dem Pkw aus dem der 23-Jährige geflüchtet war, fanden die Beamten die Ausweispapiere des Irakers. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass er über ein befristet gültiges tschechisches Visum zur Sportausübung verfügte, dieses aber nicht bei sich trug. Da er gegenüber den Bundespolizisten angab dauerhaft in Deutschland bleiben zu wollen, wird gegen den 23-Jährigen nun wegen Visumerschleichung ermittelt. Außerdem ermittelt die Bundespolizei wegen versuchter unerlaubter Einreise. Beamte erteilten ihm eine Einreiseverweigerung und wiesen ihn nach Tschechien zurück. Der Pkw, mit dem der 23-Jährige geflüchtet war, durfte seine Fahrt fortsetzen. Die drei irakischen Insassen konnten gültige Papiere für eine Einreise nach Deutschland vorlegen, müssen jedoch mit einer Anzeige wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise rechnen.

