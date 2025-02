Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 20-jährigen Autofahrer, den Polizisten vergangene Nacht in der Zwergerstraße gestoppt haben. Die Beamten waren auf den 20-Jährigen aufmerksam geworden, da dieser die Karlstraße entgegen der Fahrtrichtung mit Fernlicht befuhr. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur unter Cannabiseinfluss stand, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Beamten stellten daraufhin die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik. Der 20-jährige Fahrer muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Ravensburg

Versuchter Werkzeugdiebstahl aus Firmenfahrzeug

Nach einem versuchten Diebstahl von Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug in der Weststadt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsamen Zugang zu dem Sprinter, der in der Karmeliterstraße abgestellt war. Die Unbekannten ließen in der Folge jedoch sämtliches Werkzeug zurück. Bislang wurden bei der Polizei drei weitere ähnlich gelagerte Fälle angezeigt (siehe unsere Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5966712). Die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg gehen davon aus, dass ein Zusammenhang bestehen könnte und bitten Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Altshausen

Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Weil der unbekannte Fahrer eines dunklen Pkw im Bereich der Bahnhofstraße am Montagmorgen eine 16-jährige Fußgängerin angefahren hat und danach weitergefahren ist, ermittelt nun die Polizei und sucht Zeugen. Der Autofahrer erfasste die junge Frau beim Überqueren der Bahnhofstraße, sodass diese erst auf die Motorhaube fiel und im Anschluss auf die Straße stürzte. Daraufhin stiegen der Fahrer, sowie zwei weitere Mitfahrer aus, unterhielten sich kurz, stiegen wieder in den Pkw und fuhren davon, ohne sich um die verletzte 16-Jährige zu kümmern. Die Männer sollen sich dabei in osteuropäischer Sprache unterhalten haben. Der Fahrer wird auf ca. 45 Jahre geschätzt und trug eine gelbe Wintermütze. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Etwaige Zeugen, die am Montag gegen 7 Uhr auf den Unfall aufmerksam wurden oder die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 an den Polizeiposten Altshausen zu wenden.

Ebersbach-Musbach

Angebliche Soldaten erpressen Frau

Etwa 11.000 Euro ihres Ersparten hat eine 50-Jährige in den vergangenen Wochen an bislang unbekannte Täter überwiesen. Die Frau lernte über die sozialen Medien einen angeblichen Soldaten kennen, der behauptete, eine Menge Geld von der Armee bekommen zu haben. Im weiteren Verlauf überzeugte er die 50-Jährige, ihr das Geld in einer Kiste schicken zu wollen. Da es beim Versand jedoch Probleme gäbe, sollte die Frau ihn finanziell unterstützen. Hierzu schickte sie dem Unbekannten mehrere Codes erworbener Geschenkkarten im Gesamtwert von rund 11.000 Euro. Im weiteren Verlauf wurde sie von vermeintlichen Vorgesetzten des Soldaten kontaktiert, die behaupteten, dass dieser festgenommen wurde und sie weiteres Geld für seine Freilassung bezahlen solle. Erst dann wurde die 50-Jährige misstrauisch und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs und Erpressung und warnt erneut vor dieser Masche, die auch als "Love-Scamming" oder "Romance-Scamming" bezeichnet wird. Die Täter stellen zu den Opfern eine emotionale Bindung her und gewinnen so deren Vertrauen. Im weiteren Verlauf stellen sie Geldforderungen. Seien Sie daher misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten über die sozialen Medien kontaktiert werden. Geben Sie Fremden gegenüber keine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse, seien Sie vorsichtig mit der Veröffentlichung Ihrer persönlichen Daten oder mit der Übersendung kompromittierender Bilder. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Bad Waldsee

Alkoholisiert hinterm Steuer - Mann leistet Widerstand gegen Beamte

Ein 58 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Dienstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in der Wurzacher Straße Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, einen Beamten gebissen und die Polizisten in der Folge beleidigt. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten hatte den Mann gestoppt und bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen. Da der 58-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, sollte er die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Da der Mann nicht freiwillig mitging, sondern zu Fuß von der Kontrollörtlichkeit weggehen wollte, versuchten ihn die Beamten mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung festzuhalten. Dagegen sträubte sich der 58-Jährige und biss im weiteren Verlauf einen Polizisten in die Hand. Die Beamten konnten den Alkoholisierten schließlich in den Streifenwagen und in der Folge zur Blutentnahme in ein Krankenhaus bringen. Dort beleidigte er die Polizisten zudem. Er muss nun mit strafrechtlichen und gegebenenfalls führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aulendorf

Jugendlicher nach Schlägerei verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Schlägerei im Bereich des Stadtparks am Montag gegen 15.45 Uhr sucht der Polizeiposten Altshausen Zeugen. Bereits gegen Mittag soll es in der Stadtmitte zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 15-Jährigen und einem 19-Jährigen gekommen sein. Der Ältere wartete ersten Erkenntnissen zufolge zur Tatzeit mit dreiköpfiger Verstärkung im Stadtpark und der Hofgartenstraße abermals auf den Jugendlichen. Angaben des 15-Jährigen zufolge sollen die vier Täter auf ihr Opfer eingeschlagen haben, unter anderem soll ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein. Der Jugendliche erlitt dadurch mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des Polizeipostens Altshausen zu den vier Tätern dauern derzeit an. Da die Tat offenbar von einigen Personen beobachtet und wohl auch gefilmt wurde, bitten die Ermittler etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Dieb beklaut Arglose nach Geldwechsel

Um einen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht hat ein Dieb einem hilfsbereiten Mann am vergangenen Freitagnachmittag. Der Mann saß zwischen 14.30 und 15 Uhr in seinem Pkw, den er auf dem Seitenstreifen in der Gegenbaurstraße in der Nähe einer Bankfiliale geparkt hatte, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Er öffnete vom Fahrersitz aus die Beifahrertür und wechselte dem vermeintlich Hilfesuchenden auf Nachfrage einen Geldschein. Bei dieser Gelegenheit zog ihm der Täter sämtliches Scheingeld aus der geöffneten Geldbörse. Im Anschluss suchte er das Weite. Auch eine 72-Jährige, die von dem Dieb offenbar kurz zuvor auf dem Parkplatz in der Immelmannstraße angesprochen wurde, wurde Opfer des Mannes. Dort erbeutete er beim Geldwechsel einen Kleinbetrag. Der Täter wird von beiden Bestohlenen als zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er sei schlank gewesen und trug eine Baseball-Mütze, eine Brille und einen Bart. Er hatte laut seinen Opfern einen südländischen Akzent. Personen, die Hinweise zu dem Mann und dessen Taten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Waldburg

Einbruch in Baustelle

Auf Klimageräte abgesehen hat es ein Einbrecher, der letzte Woche zwischen Montag und Freitag auf einer Baustelle "Am Langholz" in Hanober zugange war. Der Täter machte sich an mehreren Türen des im Rohbau stehenden Hauses gewaltsam zu schaffen, bevor es ihm gelang, eine aufzubrechen und ins Innere zu kommen. Dort montierte er die beiden Klimaanlagen im Wert von mehreren tausend Euro ab und nahm sie mit. Der Schaden, der an dem Gebäude entstand, wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Leutkirch

Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer am frühen Montag auf der A96 in Richtung Norden unterwegs. Der Wagen fiel gegen 8 Uhr mehreren Verkehrsteilnehmern auf, da er augenscheinlich unsicher geführt wurde. Eine verständigte Polizeistreife stoppte ihn kurze Zeit später im Bereich Aichstetten. Bei der Kontrolle konnte der 25 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein vorweisen, zudem reagierte ein Drogen-Vortest positiv auf gleich drei verschiedene Arten von Betäubungsmittel. Ihm wurde daraufhin von einem Arzt in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sollte das Blutergebnis die Drogeneinwirkung bestätigen, hat der 25-Jährige neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein auch noch mit den strafrechtlichen Konsequenzen seiner berauschten Fahrt zu rechnen. Die Polizisten untersagten dem 25-Jährigen die Weiterfahrt.

