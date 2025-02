Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Diebe bedrohen Polizist

Zwei Männer müssen sich strafrechtlich verantworten, nachdem sie am Montag mutmaßlich aus mehreren Geschäften Waren gestohlen und anschließend zwei Männer bedroht haben. Ein 31-Jähriger bedrohte gegen 22.15 Uhr zunächst einen augenscheinlich unbeteiligten 28 Jahre alten Mann im Bereich der Binger Straße. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei fanden die Beamten bei dem 21-jährigen Begleiter des 31-Jährigen Diebesgut im Gesamtwert von rund 400 Euro. Die Beamten beschlagnahmten die gestohlenen Gegenstände, woraufhin der 21-Jährige einen der Polizisten beleidigte und bedrohte. Gegen die beiden Männer ermittelt die Polizei Sigmaringen nun unter anderem wegen Diebstahl, Bedrohung und Beleidigung.

Sigmaringen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagvormittag im Bereich der Auffahrt von der L456 auf die B313. Ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer musste nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 7.15 Uhr an der Auffahrt zur B313 verkehrsbedingt halten. Ein 39 Jahre alter Seat-Fahrer nahm dies zu spät wahr und fuhr dem Peugeot von hinten auf, wodurch an beiden Autos Sachschaden in Höhe von jeweils rund 3.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Sigmaringen

Mann wird von vier Personen ausgeraubt

Mit leichten Verletzungen kam ein 23-Jähriger davon, der nach derzeitigem Kenntnisstand am Montagabend im Bereich der Binger Straße von insgesamt vier Männern überfallen und ausgeraubt wurde. Der 23-Jährige war gegen 19 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als ihn die vier Männer angriffen und auf ihn einschlugen. Einem der Angreifer gelang es hierbei, das Mobiltelefon des 23-Jährigen zu stehlen. Zwei der Angreifer, von denen einer 20 Jahre und einer 33 Jahre alt ist, konnten noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Neben der ungeklärten Identität der beiden anderen Täter ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, ob die Beteiligten sich bereits vor der Auseinandersetzung kannten.

Hettingen

Ein Bier - Zwei Promille

Nachdem ein 67-jähriger Autofahrer am Montagabend bei einer Atemalkoholmessung im Rahmen einer Verkehrskontrolle über zwei Promille pustete, ermittelt die Polizei Sigmaringen nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 67-Jährige gab bei einer zunächst verdachtsunabhängigen Kontrolle gegenüber den Beamten an, zuvor in einer Gaststätte ein Bier getrunken zu haben. Bei der anschließenden Atemalkoholmessung zeigte das Gerät jedoch mehr als zwei Promille an. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein musste er direkt an die Beamten übergeben.

