Sigmaringen

Betrunkener bedroht Taxifahrer

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 18-Jähriger rechnen, der am Sonntagabend mit einem Taxifahrer in Streit geraten war. Der betrunkene 18-Jährige bestellte sich gegen 22.45 Uhr ein Taxi in den Bereich der Stadtmitte, welches ihn nach Hause bringen sollte. Bis zum Eintreffen des Taxis entschied sich der 18-Jährige jedoch um und entfernte sich zu Fuß. Der Betrunkene wurde in der Nähe angetroffen, woraufhin er den ebenfalls anwesenden Taxifahrer mit diversen Äußerungen beleidigte und bedrohte. Gegen den 18-Jährigen, welcher bei einer Atemalkoholkontrolle knapp zwei Promille pustete, wird nun strafrechtlich ermittelt.

Jungnau

Mann schlägt mit Baseballschläger um sich

Nachdem ein 65-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst mit einem Baseballschläger auf den Pkw eines 21-Jährigen und danach auf den Mann selbst eingeschlagen hat, muss er nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der 65-Jährige, der gegen 3.45 Uhr im Bereich der Ortsmitte aktiv war, ließ erst von dem 21-Jährigen ab, nachdem ein Familienangehöriger hinzukam und die Beiden voneinander trennte. Der leicht verletzte 21-Jährige konnte seine Blessuren selbstständig versorgen. Gegen den 65-Jährigen ermittelt jetzt die Polizei Sigmaringen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sigmaringen

Betrunkener greift Einsatzkräfte an

Mehrere Beamte wurden bei einem Einsatz am Samstagabend im Bereich der Fürst-Wilhelm-Straße durch einen betrunkenen 20-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Der 20 Jahre alte Mann fiel zunächst im Bereich der Innenstadt auf, weil er in einer Gaststätte drei Personen bedrohte und durch Schläge leicht verletzte. Noch bevor die Beamten eintrafen, entfernte sich der 20-Jährige und geriet im Bereich eines Lebensmittelmarktes in eine verbale Auseinandersetzung mit einem weiteren Passanten. Dort wurde der Mann, bei dem knapp vier Promille Alkohol in der Atemluft nachgewiesen werden konnten, durch Beamte des Polizeireviers Sigmaringen zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Maßnahme, wodurch mehrere Beamte leicht verletzt wurden. Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Krauchenwies

Nachdem ein 32-Jähriger am Samstagabend mit über zwei Promille in seinem Auto unterwegs war, muss er nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der 32-Jährige beschädigte gegen 21.30 Uhr im nördlichen Rand der Gemeinde zunächst Teile seines Pkw, indem er mit diesem eine Mauer touchierte. Trotz der Beschädigungen eines Reifens fuhr der 32-Jährige noch mehrere hundert Meter weiter, bevor er von Polizeibeamten gestoppt werden konnte. Der Mann musste sein Auto im weiteren Verlauf stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ob ein Schaden an der Mauer entstand, ist derzeit nicht bekannt.

