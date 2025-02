Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Wahlplakate

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 11.20 Uhr in der Bachstraße zwei Wahlplakate beschädigt. Der Täter schnitt die Plakate Angaben eines Zeugen zufolge ab, zerkleinerte sie und warf sie in eine Mülltonne. Hinweise zu dem Unbekannten, der 180 bis 190 cm groß sein soll, schwarze längere Haare haben und zur Tatzeit eine schwarze Jacke, blaue Jeans und braune Schuhe getragen haben soll, nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Ravensburg

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss hinterm Steuer

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender 59-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr seine Fahrt nicht mehr fortsetzen durfte. Die Passanten nahmen wahr, wie sich der alkoholisierte Mann in der Escher-Wyss-Straße hinter das Steuer seines Wagens setzte und mit diesem rangierte. Sie verständigten die Polizei und hielten den 59-Jährigen von der Weiterfahrt ab. Ein Alkoholtest auf dem Polizeirevier ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Zudem gab der 59-Jährige an, am Abend einen Joint konsumiert zu haben. Er musste in einem Krankenhaus zwei Blutproben sowie bei den Beamten seinen Führerschein abgeben. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Horgenzell

Auto landet in Garten - Fahrer betrunken

In einer leichten Linkskurve in Rolgenmoos ist am Sonntag kurz vor 21 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab- und in einem Garten zum Stehen gekommen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Vortest ergab einen Wert von über einem Promille. Dies hatte eine Blutentnahme in einer Klinik sowie die Beschlagnahme des Führerscheins des 30-Jährigen zur Folge. Um den Renault, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der Sachschaden am Gartenzaun und im Garten wird ebenfalls auf mehrere tausend Euro beziffert.

Weingarten

Vermeintlich eingesperrte Katze führt zu Polizeieinsatz

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz mit erstaunlicher Wendung wurden am Sonntag kurz vor Mitternacht Beamte des Polizeireviers Weingarten gerufen. Nachdem Anwohner der Lazarettstraße bereits mehrere Tage lang lautes Miauen wahrgenommen hatten und davon ausgingen, dass eine Katze in einem Keller eingesperrt ist, verständigten sie die Polizei. Die Beamten gingen dem Miauen nach, das schlussendlich aus einem Gartenhaus drang. Nachdem die Polizisten dieses geöffnet hatten, stießen sie statt auf ein eingesperrtes Fellknäuel auf ein Smartphone, das ein Katzenvideo in Dauerschleife abspielte. Mit einem Knopfdruck sorgten die Beamten für Ruhe und stellten das Gerät sicher. Die Ermittlungen zu dem Besitzer dauern an.

Baienfurt

Frau kommt aufgrund Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab

Auf über 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 13 Uhr in der Thomas-Dachser-Straße entstanden ist. Eine 68 Jahre alte Opel-Fahrerin geriet eigenen Angaben zufolge auf der Fahrt von der B 30 in Richtung Baindt aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen gegen eine Straßenlaterne, fuhr einen Erdwall hinauf und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen. Die 68-Jährige hatte Glück im Unglück: Sie blieb unverletzt, zum Unfallzeitpunkt kam niemand entgegen und der Radweg war an der Stelle ungenutzt. Da der Opel erheblich beschädigt wurde, wurde er von einem Abschleppunternehmen geborgen. Gegen die Seniorin wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

