PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 31 fordert 5 verletzte Personen

Ravensburg (ots) - Einbruch in Wohnhaus Herdwangen In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Herdwangen ein. Nachdem sie in mehreren Zimmern alles druchwühlt hatten, fanden sie Bargeld im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen übernommen. Einbruch in Baustelle Sigmaringen In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ...

