Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rauchentwicklung an Firmengebäude

Am Freitagmittag wurde eine starke Rauchentwicklung an einem Firmengebäude in der Colsmannstraße mitgeteilt, woraufhin Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei Friedrichshafen anrückten. Offensichtlich hatten Holzspäne in einem Silo Feuer gefangen, wodurch sich eine dunkle Rauchwolke entwickelte. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Colsmannstraße für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand kein Sachschaden. Ob der Brand durch Sanierungsarbeiten an dem Gebäude ausgelöst wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeirevier Friedrichshafen geführt werden.

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Die Polizei Friedrichshafen sucht noch Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 14:25 Uhr in der Friedrichstraße ereignete. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-Benz (V-Klasse) und einem Fahrrad, wobei glücklicherweise nur Sachschaden entstand. Nachdem die Aussagen der beiden Beteiligten zum Unfallhergang konträr sind, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter T. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Meckenbeuren

Vandalismus in leerstehendem Gebäude

Seit Dienstag, 04.02.2025, sind bislang unbekannte Personen offensichtlich mehrfach in ein leerstehendes Gebäude in der Karlstraße eingedrungen und haben dort Gegenstände mutwillig zerstört, Fenster eingeschlagen und ihren Müll hinterlassen. Zeugen, denen in der Zeit verdächtige Personen im Umfeld des Gebäudes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter T. 07541/7010 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr fuhr die 34-jährige Fahrerin eines E-Scooter von der Friedhofstraße in den Kreisverkehr bei der Wiestorschule ein. Als sie sich bereits im Kreisverkehr befand, fuhr ein weißer kleinerer Bus von der Wiestorstraße in den den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt der E-Scooter-Fahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte leicht mit dem Kleinbus und kam hierdurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen im Beinbereich zu. Der Kleinbus setzte seine Fahrt in Richtung Zahnstraße fort. Die Polizei in Überlingen sucht in diesem Zusammenhang noch Personen, die unter T. 07551/8040 Hinweise zu dem weißen Kleinbus geben können.

