PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Schlagabtausch in der Bahnhofstraße Ein blaues Auge erlitt ein 19-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag vor einer Ausbildungsstätte in der Bahnhofstraße von einem ebenfalls jungen Mann angegangen wurde. Aus einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf der 18 Jahre alte Angreifer seinem Gegenüber ins Gesicht schlug. ...

