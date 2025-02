Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Karmeliterstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes-Benz und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Den Spuren zufolge dürfte es sich beim Unfallverursacher um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise werden unter T. 0751/803-3333 an das Polizeirevier Ravensburg erbeten.

Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Weststadt mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen und daraus Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Bislang wurden drei ähnlich gelagerte Fälle bekannt. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter T. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

