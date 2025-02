Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Herdwangen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Herdwangen ein. Nachdem sie in mehreren Zimmern alles druchwühlt hatten, fanden sie Bargeld im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Einbruch in Baustelle

Sigmaringen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Allee ein, welches zurzeit renoviert wird. Als der Geschädigte bei den Renovierungsarbeiten sein Werkzeug sucht, bemerkt er, dass mehrere Werkzeugmaschinen fehlen. Ebenfalls stellte er noch fest, dass an der Terrassentür frische Hebelspuren waren. Die entwendeten Werkzeugmaschinen dürften einen Gesamtwert von ca. 1000 Euro haben. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen.

