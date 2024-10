Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verfolgungsfahrt

Bergkamen (ots)

Polizistinnen und Polizisten befuhren am Dienstag (08.10.2024) gegen 20.35 Uhr die Ernst-Schering-Straße in Bergkamen in Richtung Kamen, als ihnen ein Rollerfahrer auffiel, der mit überhöhter Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs war. Auf Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht - stattdessen flüchtete er stadtauswärts über eine ehemalige Zechenbahntrasse in Richtung Bergkamen-Rünthe.

Zur Suche des Rollerfahrers wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Polizei sucht jetzt mit folgenden Hinweisen nach der Person:

- Schwarzer Helm - Das Kleinkraftrad war schwarz mit orange/roten Applikationen an den Seiten, zudem waren dort Sticker angebracht - Das Versicherungskennzeichen ergab bei Abfrage keinen Halter

Hinweise zur Identität des gesuchten Rollerfahrers bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell