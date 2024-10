Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren

Schwerte (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna bietet am Dienstag, 22.10.2024 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren 65+ an.

Die Veranstaltung findet auf dem Schulhof der Gesamtschule Gänsewinkel, Grünstraße 70 in Schwerte statt.

Sie nehmen mit Ihrem eigenen Pedelec teil.

Voraussetzung für die Teilnahme ist das Tragen eines Fahrradhelms. Inhalt des Trainings wird zunächst ein Theorieanteil sein, in dem wir auch Ihre Fragen zum Thema Pedelec im Straßenverkehr beantworten. Danach werden verschiedene praktische Übungen unter Anleitung der Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater durchgeführt.

Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, melden Sie sich bitte bis Donnerstag, 17.10.2024 unter folgender E-Mail-Adresse an: Verkehrsunfallpraevention.unna@polizei.nrw.de

Das Training findet nur bei trockener Witterung statt. Bitte denken Sie an ausreichende Getränke!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell