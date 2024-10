Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Unbekannte Pkw-Fahrerin fährt 16-Jährige an und flüchtet

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (01.10.2024) schob eine 16-jährige Bergkamenerin gegen 12.30 Uhr ihren E-Scooter über den Gehweg der Landwehrstraße in Bergkamen in Richtung Töddinghauser Straße. Auf Höhe des dortigen Discounterparkplatzes beabsichtigte eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin nach rechts auf die Töddinghauser Straße abzubiegen. Dabei übersah sie die 16-Jährige.

Mit ihrem Pkw berührte sie den E-Scooter und verletzte zudem die 16-Jährige leicht.

Direkt im Anschluss verließ die Pkw-Fahrerin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die 16-Jährige und den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht jetzt nach der Unfallverursacherin:

- Weiblich - Ca. 30-35 Jahre alt - Hellbraune Haare - Auf dem Beifahrerseits soll ein Junge gesessen haben - Es soll sich um einen silbernen Peugeot 206 handeln

Wer kann weitere Angaben zu der Gesuchten machen oder weiß, um wen es sich handeln könnte? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

