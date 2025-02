PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.02.25

Polizeipräsidium Ravensburg

Nach Auseinandersetzung verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf am Sonntagabend ein 47-Jähriger durch einen Messerstich verletzt wurde, sitzt der 57-jährige Tatverdächtige zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Den bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge bestehen zwischen den Männern offenbar bereits seit längerem Streitigkeiten. Bei einem zufälligen Aufeinandertreffen am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in Pfullendorf soll der Ältere den Jüngeren unvermittelt mehrfach unter anderem gegen den Kopf geschlagen und ihm eine Bisswunde sowie eine Verletzung mit einem Messer im Brustbereich zugefügt haben. Der Tatverdächtige sei danach zunächst geflüchtet, konnte aber später von der Polizei widerstandslos festgenommen werden. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 57-jährige Deutsche am Montag, 10. Februar, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher wegen des Verdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft anordnete. Der dringend Tatverdächtige sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zu den Hintergründen und den genauen Umständen der Tat sind noch nicht abgeschlossen.

