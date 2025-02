Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Nach der Tat eines Randalierers zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag in der Allmandstraße beim Riedlepark, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Unbekannte trat den linken Außenspiegel eines parkenden Pkw ab, richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an und suchte das Weite. Etwaige Zeugen, die insbesondere zwischen 16 Uhr und 14.30 Uhr auf den Vandalen aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Unachtsam abgebogen - Fahrradfahrer verletzt

Verletzungen hat sich ein 19 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Sonntagabend von einem Auto erfasst wurde. Der 65-Jahre alte Pkw-Lenker war in der Klufterner Straße in Richtung Schnetzenhausen unterwegs und wollte in die Dornierstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Rennrad-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 19-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt.

Meckenbeuren

Zu schnell unterwegs - Fahrern droht Fahrverbot

Deutlich zu schnell waren mehrere Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Montag in der Hauptstraße in Meckenbeuren unterwegs. Im Bereich der Max-Eyth-Straße, in dem die erlaubte Geschwindigkeit zur Nachtzeit auf 30 km/h begrenzt ist, erfassten die Beamten bei Tempo-Kontrollen unter anderem einen 45-jährigen Fiat-Lenker, der nach Abzug der Toleranz 60 km/h auf dem Tacho hatte. Nur ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer konnte ihn noch toppen. Er raste mit 70 km/h durch die Messstelle und war damit der unrühmliche Spitzenreiter. Auf die Verkehrssünder kommt ein empfindliches Bußgeld und teilweise auch eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu. Den 25-Jährigen erwartet darüber hinaus auch ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Immenstaad

Von Fahrbahn abgekommen

Weil er für einen kurzen Moment unachtsam war, hat ein 27-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall gebaut. Der Mercedes-Lenker befuhr den Kapellenweg, als ihm seinen Angaben zufolge der Kaffeebecher aus der Hand fiel. Davon abgelenkt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten Renault und schob diesen durch die Wucht des Zusammenstoßes auf einen nebenstehenden Nissan. Insgesamt entstand beim Unfall rund 8.500 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

Daisendorf

Betrunkener in Gewahrsam

Polizisten haben am Sonntagabend einen stark betrunkenen 41-Jährigen in Gewahrsam genommen und ermitteln nun auch strafrechtlich gegen ihn. Eine Rettungsdienst-Besatzung war auf den Fußgänger aufmerksam geworden, der dunkel gekleidet auf der Mühlhofer Straße in Richtung Uhldingen unterwegs war. Weil er sich, auf die Gefahr angesprochen, vollkommen uneinsichtig zeigte, wurde die Polizei hinzugezogen. Gegenüber den Beamten verhielt er sich provokant und zunehmend aggressiv. Weil er zudem über zwei Promille intus hatte und die Gefahren im Straßenverkehr offenbar nicht mehr einschätzen konnte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Bei der obligatorischen Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit in einem Krankenhaus versuchte er zudem die Einsatzkräfte zu beißen, zu treten und zu bespucken. Er musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen und neben diverser Strafanzeigen auch mit der Kostenrechnung für den unfreiwilligen Aufenthalt bei der Polizei rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell