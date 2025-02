POL-PDKO: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden B 327

Lahnstein (ots) - Am 20.02.2025, um ca. 12:15 Uhr befuhr ein gelber Kleinwagen die Bahnhofstraße in Lahnstein von Niederlahnstein kommend in Richtung Kölner Straße. Auf Höhe des Amtsgerichts kam der Fahrer im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere mittels Stahlketten verbundene Poller und verursachte erheblichen Sachschaden. Gemäß Zeugenaussagen wendete der männliche Fahrer ...

mehr