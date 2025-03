Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Stadtbus

Zweibrücken (ots)

Am 07.03.2025 ereignete sich um 09:55 Uhr in der Gutenbergstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Unfallbeteiligten und einem geschätzten Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ein 72-jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai die Gutenbergstraße von der Rosengartenstraße kommend und wollte im Einmündungsbereich zur durchgehenden Gutenbergstraße nach links in diese in Richtung Goetheplatz abbiegen. Der 60-jährige Fahrer eines Stadtbusses befuhr die Gutenbergstraße vom Goetheplatz kommend in Richtung ZOB. An der genannten Einmündung übersah der Fahrer des Hyundai den von links kommenden und bevorrechtigten Stadtbus und kollidierte mit diesem. |PIZW

