Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Zweibrücken (ots)

Am 07.03.2025 ereignete sich um ca. 13:20 Uhr in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger, welcher bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Zu einem Sachschaden kam es bei dem Vorfall nicht. Der 52-jährige Fahrer eines Linienbusses wollte von der Haltestelle am ZOB losfahren, als ein 30-jähriger Fußgänger von rechts kam und den anfahrenden Bus übersah. Bereits vor den eingesetzten Polizeibeamten waren Rettungskräfte an der Unfallörtlichkeit. Diese gaben an, dass der Fußgänger direkt nach dem leichten Zusammenstoß die Unfallörtlichkeit verlassen hätte. Der Fußgänger konnte ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Er wies leichte Schürfwunden an beiden Knien und Ellenbogen auf, lehnte aber eine ärztliche Versorgung ab. |PIZW

