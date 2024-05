Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kehl/Mahlberg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am Samstag um die Mittagszeit am Bahnhof in Kehl einen 35-jährigen rumänischen Staatsangehörigen angetroffen und polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen versuchtem Diebstahl.Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 281 Euro bezahlen und seine Reise fortsetzen. In der vergangenen Nacht kam es weiterhin zu der Festnahme eines ebenfalls rumänischen Staatsangehörigen, welcher auf einem Rasthof an der BAB 5 Höhe Mahlberg angetroffen wurde. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Der 29-Jährige gab an,die geforderte Geldstrafe in Höhe von 527 Euro bezahlen zu können und konnte anschließend seine Reise fortsetzen.

